Пенсионный фонд отказал в удовлетворении обращения, мотивируя это отсутствием средств в государственном бюджете и неизменностью оклада судей.

Судья в отставке Людмила Соломаха добилась повышения пенсии: решение суда обязало Пенсионный фонд Украины перечислить ее денежное содержание.

Об этом говорится в данных судебного решения. Новый размер пенсии будет начислен задним числом – с 1 января 2024 года.

Согласно материалам дела №200/6643/24, Людмила Соломаха, ранее работавшая в Донецком апелляционном суде, обратилась в Пенсионный фонд с просьбой перечислить пенсию, которая должна составить 68% судейского вознаграждения.

Она отметила, что размер вознаграждения судей в ее должности вырос со 196 537 до 283 118 гривен, что, по ее мнению, требовало повышения ее пенсионных выплат.

Пенсионный фонд отказал в удовлетворении обращения, мотивируя это отсутствием средств в государственном бюджете и неизменностью оклада судей. В своем иске Соломаха подчеркнула, что судьи в отставке имеют право на перерасчет пенсии в зависимости от изменения составляющих вознаграждения действующих судей и назвала отказ Пенсионного фонда нарушением своих прав.

Суд принял решение в пользу истицы, обязав Главное управление Пенсионного фонда во Львовской области провести перерасчет на основе справки Донецкого апелляционного суда от августа 2024 года. В результате размер пенсии судьи в отставке вырастет до 192520 гривен в месяц.

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