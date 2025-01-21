В одном из отделений государственного банка " Ощадбанк " супругам переселенцев из Донецкой области отказали в оформлении карты "Національний кешбек"
Об этом рассказала одна из клиенток банка в отзывах на портале Минфин.
Сотрудники учреждения заявили, что такая услуга недоступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Что произошло
По словам женщины, ее муж не пользуется смартфоном, поэтому супруги решили обратиться в отделение «Ощадбанка» для открытия карты «Национальный кэшбек».
«Администратор пояснила, что как переселенцы мы не можем оформить такую карточку. Она заявила, что карта предназначена для оплаты коммунальных услуг, и если мы хотим ее получить, нам нужно вернуться домой. Мы родом из Донецкой области», – поделилась женщина.
Не получив необходимых услуг в отделении, клиентка обратилась на горячую линию банка. Там сообщили, что работники допустили ошибку, отказав в обслуживании.
«Нам объяснили, что мы можем открыть виртуальный счет в любом отделении банка. Что я чувствую сейчас, даже не хочу описывать.
По состоянию на момент написания материала Ощадбанк публично не отреагировал на жалобу, оставленную женщиной на портале Минфин.
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