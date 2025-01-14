Якщо клієнт не пройшов перевірку, банк має право відмовитися від проведення операцій.

Державний Ощадбанк проводить заходи належної перевірки клієнтів при здійсненні платежів, якщо сума перевищує встановлені межі.

Про це пишуть на порталі Ощадбанку.

Що потрібно знати про платежі в касах Ощадбанку

Клієнти Ощадбанку можуть оплачувати через касу відділення низку послуг, серед яких:

штрафи, податки та інші платежі на рахунки державних установ;

комунальні та телекомунікаційні послуги;

товари та страхові внески;

навчання у закладах освіти;

погашення кредитів;

інші платежі в межах України.

Тарифи на обслуговування залежать від виду платежу. Наприклад, при оплаті комунальних послуг готівкова комісія становить 1% від суми, але не менше 25 гривень і не більше 500 гривень. При оплаті карткою – 1%, але не менше 20 гривень і не більше 500 гривень. З пенсійних карток комісія зафіксована – 7 гривень за платіж.

Додаткова перевірка на суму понад 5 тисяч гривень

За повідомленням банку, платежі готівкою до 5 тисяч гривень не потребують додаткових перевірок клієнтів. Однак, якщо сума перевищує 5 тисяч гривень, або дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень (але не більше 400 тисяч гривень), банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнта.

Відповідно до вимог законодавства про фінансовий моніторинг, для ідентифікації клієнта касир може:

Використовувати електронний паспорт або закордонний е-паспорт через заявку "Дія".

Зробити копії сторінки паспорта громадянина України, паспорта нерезидента або іншого документа, що посвідчує особу.

Якщо клієнт не пройшов перевірку, банк має право відмовитися від проведення операцій.

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