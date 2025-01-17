Отвечая на вопрос предложений некоторых депутатов снизить мобилизационный возраст на год-два, он отметил, что эти депутаты должны показать пример своими детьми на передовой.

Военные уставшие, стремящиеся к демобилизации, но пока не целесообразно обсуждать снижение мобилизационного возраста в Украине.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Евгений Оропай. Он также резко высказался о депутатах, настаивающих на снижении мобилизационного возраста.

"Достаточно ли нам кадров для того, чтобы удерживать линию обороны, совершать определенные ротационные действия и обеспечивать передовые позиции именно квалифицированными специалистами? Нет, не хватает, у нас всегда дефицит кадров. То есть передняя линия боевого столкновения всегда ослаблена ", – отметил он.

По словам Оропая, армии нужны молодые люди с "горячей кровью", способные быстро учиться и не имеющие проблем со здоровьем. Он подчеркнул, что 18-летние ребята способны освоить дроны, но признал, что это слишком рано для того, чтобы увидеть войну.

"Мы победим в этой войне большой кровью и большими потерями. Я склоняюсь к тому, что в 18 лет рано мобилизовывать. Я очень хочу ротации, видеть семью, чтобы война как можно скорее закончилась, но не той большой кровью, когда 18-летние ребята, не видевшие жизнь, не вступили в брак и не имеют детей шли в войска", – добавил он.

Оропай также заявил, что не поддерживает идею снижения мобилизационного возраста даже на год. Он считает, что оптимально мобилизовать с 25 лет, поскольку это уже зрелый человек. В то же время, он поддерживает добровольную службу для молодых людей до 25 лет.

Отвечая на вопрос предложений некоторых депутатов снизить мобилизационный возраст на год-два, он отметил, что эти депутаты должны показать пример своими детьми на передовой.

"Если депутаты говорят, что можно снизить мобилизационный возраст на год-два, то я хотел бы спросить у большинства депутатов, где сейчас их сыновья? Когда будет сформирован батальон сыновей депутатов и я их увижу на передовой, тогда я буду считать, что нужно отправлять 22-23 летних людей на передний край линии столкновения и выполнять поставленные боевые задачи. лет. И давайте на этой цифре остановимся", – сказал Оропай.

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