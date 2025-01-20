Популярная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк удивила поклонников, опубликовав архивное фото из 2005 года.

В Instagram звезда показала, как выглядела до того, как стала известной. На снимке, которому уже почти 20 лет, 18-летняя Леся запечатлена в джинсах и фиолетовой блузке.

Ее светлые волосы были собраны, а позировала она, забравшись на дерево и разговаривая по телефону. Под фото Никитюк с юмором отметила, что пыталась поймать связь: "2005 год. Задолго до появления Starlink".

Подписчики телеведущей активно отреагировали на пост, отмечая, что в то время многие пытались найти сигнал в подобных ситуациях. Кроме того, пользователи похвалили Лесю за стиль, который они назвали модным и актуальным для тех лет.

Помимо архивного фото, Леся недавно поделилась радостной новостью — она объявила о помолвке. Никитюк рассказала, что готовится выйти замуж за возлюбленного-военного, который моложе ее на девять лет. Звезда уже прокомментировала это событие, выразив радость и надежду на счастливую семейную жизнь.

"Еще в 2005 году была на высоте, «Леся, да вы модница! За такие джинсы с пайетками и кеды убить можно было», «Давайте признаемся, что у всех из нас есть такие фотки», «Я там хижину строила», «Кому звонишь?», «Связь ловится так лучше. А еще диджус по 2 секунды бесплатно», «Happy face" - написали сразу артистке в ответ поклонники.

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