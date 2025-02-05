Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко сообщила о важной инициативе.

Коммуникационная налоговая платформа – эффективный способ решения вопросов в сфере налогообложения.

Уже не раз информировала налогоплательщиков – членов ВОО АППУ, что для эффективного диалога налоговой службы и бизнеса и оперативного решения вопросов в сфере налогообложения в органах ГНС действует Коммуникационная налоговая платформа.

Уважаемые налогоплательщики – члены ВОО АППУ, у Вас есть возможность оперативно, в рамках действующего законодательства, без промедлений, решать проблемные вопросы именно Вашего предприятия, замечу, по любым вопросам, относящимся к компетенции органов ГНС. Как анонсирует ГНС Украины - Коммуникационная налоговая платформа – это быстро, удобно и мобильно, задача ГНС ​​– предоставить плательщикам действенные инструменты для решения тех или иных вопросов относительно налогообложения, каждый кейс должен детально рассматриваться профильными специалистами.

Так, уважаемые налогоплательщики - члены ВОО АППУ, в случае предоставления Вами в Генеральную дирекцию ВОО АППУ конкретных кейсов, они будут вынесены нами на отдельную Коммуникационную налоговую платформу с МУ ГНС по работе с ВПП или с ГУ ГНС региона, места учета налогоплательщика - ВГО АП Людмилы Герасименко, начальника управления Генеральной дирекции ВОО АППУ, ответственной за направление решения проблемных вопросов членов ВОО АППУ Леси Кашпур и представителей конкретного предприятия – члена ВОО АППУ, у которого возникли проблемные вопросы, относящиеся к компетенции органов ГНС.

Хочу проинформировать Вас, что мной лично уже проведены 17 (семнадцать) он-лайн Рабочих встреч с некоторыми Межрегиональными управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, ГУ ГНС разных регионов и города Киева, которые были динамичными и максимально практичными, прошли в формате конструктивных диалогов, в частности, с пониманием проблем. В результате проведенных таких онлайн рабочих встреч, после тщательной проверки налоговиками. проблемные вопросы предприятий – членов Ассоциации были положительно решены, конечно, в рамках действующего законодательства, налоговики предоставили налогоплательщикам – членам Ассоциации пошаговые рекомендации и практические советы, детальный алгоритм действий, которые необходимо предпринять, в частности, для вывода их из категории «рисковых».

И могу сказать, что мне очень понравился такой формат отношений бизнеса и налоговиками. Директора и главные бухгалтеры наших членов хорошо готовились к онлайн рабочим встречам, некоторые даже с показами презентаций деятельности своих предприятий. Им была предоставлена ​​возможность напрямую ответить на все вопросы налоговиков и меня очень радует, что заключения специалистов Генеральной дирекции, которые я озвучивала налоговикам, объяснения плательщиков – наших членов были услышаны. Приятно, что органы ГНС прислушиваются и слышат нашу мощную Ассоциацию как представителя общественности и налогоплательщиков.

Рабочие встречи с налоговыми органами в формате эффективных, конструктивных диалогов – это путь нахождения консенсуса. Наша Ассоциация всегда была и является сторонником такого диалога.

Так что этим советую воспользоваться. Это могут быть не только проблемные вопросы плательщиков относительно блокирования НН/РК, отнесения налогоплательщиков к категории «рисковых» и неучет Таблиц данных плательщика. Любой спорный или проблемный вопрос с налоговиками. Поэтому, у кого есть такие проблемы – обращайтесь. Мы всегда готовы работать в рамках действующего законодательства по отстаиванию прав и законных интересов членов нашей мощной Ассоциации.

Уважаемые налогоплательщики – члены ВОО АППУ!

Как бы ни было нам всем тяжело, Генеральная дирекция Ассоциации налогоплательщиков Украины ни на миг не остановила свою работу и продолжает работать над основными задачами, стоящими перед бизнесом и государством.

Надеемся, что мы сможем выстоять и перейти к дальнейшей жизни в привычном мирном русле. На это потребуется время, но мы убеждены, что этот период мы переживем вместе и вместе будем работать ради восстановления и процветания нашей Украины.

Чтобы воспользоваться ресурсом решения проблемных вопросов путем организации Генеральной дирекцией ВОО АППУ онлайн Рабочей встречи в формате Коммуникационных налоговых платформ, необходимо просто отправить на мое имя Обращение, подробно изложив суть дела, проблемного вопроса Вашего предприятия и, за подписью руководителя предприятия, заверенного печатью отправить его на e-mail.

Координатор организации и проведения коммуникационных налоговых платформ со всеми без исключения региональными ГУ ГНС и в Киеве Леся Кашпур (067) 266-14-85.

Уважаемые налогоплательщики – члены ВОО АППУ, мы с Вами стали надежными, деловыми партнерами, возлагаем значительные надежды на дальнейшее сотрудничество и верим в успех совместных деловых начинаний.

Повторяюсь в очередной раз, Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Генеральной дирекции и мою личную.