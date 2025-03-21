Политолог Руслан Бортник заявил, что по окончанию разговора Трампа с путиным мы имеем только общие фразы и хотелки кремля, которые США, видимо, не поддержали, так что результатов нет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Обсуждали очень широкий круг вопросов, я насчитал как минимум 14-15. И действительно переговоры шли долго, это говорит о том, что они были не простые. Сегодня не похоже, что стороны о чем-то стратегическом договорились. Мне вообще показалось, что стороны приложили огромные усилия для того, чтобы сохранить переговоры», - утверждает Руслан Бортник.

Тем более, напоминает он для Politeka, это уже второй разговор между путиным и Трампом, первый был 12 февраля, и на протяжение этого месяца к путину приезжал еще Уиткофф и два раза были переговоры делегаций. И вот после этого всего, подчеркивает эксперт, стороны, по сути, договорились договориться дальше, ничего конкретнее, общие заявления, прорывных результатов нет.

Также он акцентирует внимание на том, что по окончанию переговоров кремль больше сказал о своих претензиях к Украине, потребовал остановки мобилизации и поставок вооружений для 30-дневного перемирия, снова назвал Украину недоговороспособной и так далее, а в пресс-релизе Белого дома этого вообще нет. Как объясняет эксперт для Politeka, это значит, что осталось много открытых вопросов, которые стороны не решили, а дальше над детализацией мирных планов будут работать экспертные группы.

«Но фактически диалог на уровне экспертов идет уже с февраля, а сегодня март, он идет минимум месяц. То есть это масло масляное, это предложение того, что уже существует. Поэтому я пока что не скажу, что переговоры провалены, этого нет, но видимые публичные результаты этих переговоров пока что достаточно скромные», - заключает Руслан Бортник.

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