Аналитики очертили четыре базовых сценария и рассказали, когда закончится война в Украине.

Когда закончится война в Украине, это вопрос, который все чаще появляется в аналитических прогнозах, сообщает Politeka.

Эксперты JPMorganChase считают, что активные боевые действия могут прекратиться уже этим летом, возможно, до конца июня. Причина – слишком медленное продвижение российских войск и неприемлемые для Кремля потери. В ближайшей перспективе Москва будет вынуждена искать дипломатические пути решения. Вероятным катализатором аналитики называют потенциальную встречу Путина с Трампом.

Аналитики очертили четыре базовых сценария завершения конфликта.

Лучший – «корейский» (15%): Украина не вступает в НАТО, но принимает европейские войска, что открывает путь к развитию. Израильский (20%) предполагает мощную поддержку Запада без военного присутствия. «Грузинский» (50%) – потеря западной поддержки и возвращение под влияние России. Худший — «белорусский» (15%): капитуляция Украины и ее превращение в вассала Кремля.

Итак, аналитики прогнозируют, что активная фаза войны может завершиться уже этим летом.

Между тем, МВФ тоже считает, что война на Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года. Именно на этом базируется их прогноз по экономике, росту населения, снижению безработицы и увеличению ВВП до $284 млрд в 2030 году.

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