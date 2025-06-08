Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«В июне, как вы знаете, традиционно ожидается понижение цен на сезонные овощи, ведь на рынке появляется отечественная продукция. И хотя фермеры говорят о значительных потерях урожая из-за неблагоприятных погодных условий, но конкуренция будет формировать абсолютно нормальные цены для покупателей», - отмечает Екатерина Котенкова.
По ее словам, эксперты прогнозируют значительное снижение цены на лук и капусту, а вот огурцы и помидоры будут падать в цены медленно из-за задержания урожая с открытой почвы, причина – весенние заморозки, низкая температура в течение мая. Также, добавляет журналистка, по прогнозам снова должен подорожать хлеб, это связано с ростом цены на пшеницу из-за неутешительных прогнозов урожая в этом году.
«Далее – мобильный интернет. Как не остаться без мобильного интернета? Компания «Киевстар» постепенно сворачивает технологию 3G, на ее место приходит 4G. По данным оператора, это позволяет увеличить скорость мобильного интернета на 62%. И вот 24 июня «Киевстар» освобождает частоты 3G в Киеве в пользу 4G, сообщается на сайте компании. В дальнейшем такие изменения ждут ряд других населенных пунктов. В июле это пройдет в Киевской, Днепропетровской областях», - рассказывает Екатерина Котенкова.
Как отмечает журналистка, чтобы использовать 4G, смартфон и SIM-карта должны поддерживать технологию LTE. Если SIM-карта не поддерживает 4G, объясняет она, ее можно бесплатно заменить либо заказать доставку.
Как сообщал Знай.ua, Мусиенко заявил, что многим в США не нравится снисходительное отношение к россии.
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