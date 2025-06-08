Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, изменятся ли цены на продукты в июне, учитывая недавние заморозки, и отметила, что скоро переход на мобильный интернет 4G станет обязательным, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В июне, как вы знаете, традиционно ожидается понижение цен на сезонные овощи, ведь на рынке появляется отечественная продукция. И хотя фермеры говорят о значительных потерях урожая из-за неблагоприятных погодных условий, но конкуренция будет формировать абсолютно нормальные цены для покупателей», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, эксперты прогнозируют значительное снижение цены на лук и капусту, а вот огурцы и помидоры будут падать в цены медленно из-за задержания урожая с открытой почвы, причина – весенние заморозки, низкая температура в течение мая. Также, добавляет журналистка, по прогнозам снова должен подорожать хлеб, это связано с ростом цены на пшеницу из-за неутешительных прогнозов урожая в этом году.

«Далее – мобильный интернет. Как не остаться без мобильного интернета? Компания «Киевстар» постепенно сворачивает технологию 3G, на ее место приходит 4G. По данным оператора, это позволяет увеличить скорость мобильного интернета на 62%. И вот 24 июня «Киевстар» освобождает частоты 3G в Киеве в пользу 4G, сообщается на сайте компании. В дальнейшем такие изменения ждут ряд других населенных пунктов. В июле это пройдет в Киевской, Днепропетровской областях», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, чтобы использовать 4G, смартфон и SIM-карта должны поддерживать технологию LTE. Если SIM-карта не поддерживает 4G, объясняет она, ее можно бесплатно заменить либо заказать доставку.

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