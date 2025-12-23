Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюють на основі бальної системи оцінки потреб.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається державою переселенцям, повідомляє Politeka.

Програма створена, щоб забезпечити тимчасове перебування для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну, та гарантувати безпечні умови під час пошуку постійного житла.

Фінансування здійснюється через спеціальні фонди, організовані місцевими радами або уповноваженими органами. Приміщення надаються за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року. У разі неможливості знайти інше житло термін може бути продовжений. Мінімальна площа для проживання становить щонайменше шість квадратних метрів на одну особу.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюють на основі бальної системи оцінки потреб. Це дозволяє визначити людей, які потребують допомоги першочергово, максимально об’єктивно.

Першочергове право на отримання домівки мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, особи з втратою працездатності та пенсіонери, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними для проживання через бойові дії.

Для участі у проєкті необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу міської чи сільської ради або районної державної адміністрації.

Для постановки на облік потрібно надати копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство, довідку внутрішньо переміщеної особи, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження наявності пріоритетного права на дім, якщо таке існує.

Програма дозволяє переселенцям не лише отримати дах над головою, а й забезпечує стабільність та безпеку під час перебування на новому місці.

