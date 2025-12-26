Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає збільшення кількості пасажирських складів та причіпних вагонів на невеликий період.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області діє у період різдвяно-новорічних свят, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного Телеграм-каналу АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає, що протягом свят курсують додаткові пасажирські склади, а окремі регулярні рейси збільшують періодичність.

Загалом, залізничний перевізник додав 16 додаткових складів, пріоритет надано карпатському напрямку для українських військових і родин із дітьми. Деякі маршрути будуть включені до програми «3000 км Україною» і в січні 2026 року.

Через територію Рівненської області проходять склади з таким сполученням: Київ – Львів та Київ – Ковель. Зокрема, №291 Київ – Львів забезпечує зручну 35-хвилинну пересадку на рейс №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Аналогічно, №289 Київ – Львів прибуває до Львова о 07:40, а о 10:51 пасажири можуть продовжити подорож сучасним дизель-поїздом Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

У рамках нового графіку руху поїздів призначено й додаткові швидкісні рейси, зокрема №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків, а також додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро – Львів у складі №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Крім того, №271/272 Київ – Івано-Франківськ курсує в цей період під номерами №207/208 Київ – Івано-Франківськ та №178/177 Івано-Франківськ – Київ.

"Укрзалізниця" наголошує. що нововведення покликані полегшити пересування пасажирів під час свят, а також підтримати популярні туристичні маршрути.

Пасажирів закликають заздалегідь планувати поїздки та враховувати збільшений пасажиропотік на популярних рейсах.

