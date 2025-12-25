Підвищення тарифів на воду в Рівненській області винесуть на розгляд виконкому Костопільської міськради, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення стосується перегляду вартості послуг КП «Костопільводоканал».

Ініціатива пов’язана зі зростанням витрат на електроенергію, матеріально-технічне забезпечення, ремонтні роботи та оплату праці фахівців підприємства.

У міській раді наголошують, що водопостачання і каналізація залишаються критично важливими сервісами навіть в умовах воєнного стану. Наявність автономних систем дає змогу підтримувати подачу ресурсу під час можливих перебоїв електроенергії, однак це потребує додаткового фінансування.

У «Костопільводоканалі» зазначають, що безперервна робота мереж напряму залежить від своєчасних платежів. Окрему увагу звертають на проблему незаконних підключень та відсутності лічильників, що впливає на фінансові розрахунки як для населення, так і для бізнесу.

Для поінформованості жителів оприлюднено порівняльні дані щодо діючих розцінок у Костополі та інших громадах Рівненщини. Це дозволяє оцінити співвідношення місцевих ставок із середніми по регіону.

Згідно з проєктом, пропоновані ціни з урахуванням ПДВ становлять: централізоване водопостачання — 38,14 грн за кубометр, водовідведення — 42,10 грн за кубометр. Документ також передбачає можливість коригування у разі зростання споживання або додаткових витрат на утримання інфраструктури.

Очікується, що підвищення тарифів на воду в Рівненській області допоможе забезпечити стабільну роботу підприємства, зберегти якість послуг та підтримати надійне функціонування водопровідних і каналізаційних мереж у громаді.

