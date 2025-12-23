Фахівці радять заздалегідь підготуватися та врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 24 грудня.

Графік відключення світла в Полтавській області на 24 грудня оприлюднили для мешканців Чорнухинської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайті Чорнухинської територіальної громади.

Енергетики попереджають про планові перерви, пов’язані з ремонтами та технічним обслуговуванням мереж.

Згідно з повідомленням АТ «Полтаваобленерго», роботи триватимуть протягом дня у кількох населених пунктах Лубенського району. Обмеження мають тимчасовий характер та відбуватимуться за визначеним часом.

У селі Олександрівка знеструмлення заплановане з 09:00 до 15:00. Світло можуть вимкнути на Центральній та Кільцевій вулицях. Причиною назвали виконання робіт за заявою користувача.

Того ж дня з 09:00 до 15:00 електропостачання частково обмежать у Бубнах і Луговиках. Перерви можливі на низці вулиць, зокрема Грушевій, Заріччі, Колгоспній, Центрі, Молодіжній та Золотій. Заплановане технічне обслуговування без розчищення повітряних ліній.

У Гільцях ремонт триватиме довше — з 08:00 до 16:00. Відключення торкнуться Солодкого, Тарасенської та Чорнухинської. Тут енергетики проводитимуть капітальний ремонт у межах річної програми.

Також з 09:00 до 15:00 без електроенергії можуть залишитися окремі будинки у Богодарівці на вулиці Шевченка. Причина — планове обслуговування обладнання.

Фахівці радять заздалегідь підготуватися та врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 24 грудня під час планування справ, пов’язаних з електроприладами.

Мешканцям рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу альтернативних джерел живлення та скоригувати побутові плани на час проведення робіт.

