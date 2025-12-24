Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаївській області та участі у програмах хаба передбачено форму реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області можна отримати у гуманітарному хабі "Херсонської області в м. Миколаїв", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про гуманітарну підтримку для українців.

Громадяни, які тимчасово проживають у місті Миколаїв та Миколаївській області, можуть звертатися до гуманітарного хабу Херсонської області. Він працює щодня з 10:00 до 15:00, крім вихідних. Серед послуг, що надаються, – юридична допомога, психологічна підтримка, гуманітарна допомога у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаївській області та інші форми сприяння мешканцям та переселенцям.

Для отримання допомоги та участі в програмах хабу передбачена форма реєстрації за відповідним посиланням. Крім того, громадяни можуть долучатися до телеграм-каналу хабу «Від Херсонщини для Херсонців», де регулярно публікується актуальна інформація про роботу та послуги.

Офіс гуманітарного хабу Херсонської області розташований за адресою: місто Миколаїв, вулиця Генерала Карпенка, будинок 46.

Організаційно хаб функціонує за підтримки та за участю таких адміністрацій:

Херсонська ОВА;

Лазурненська селищна військова адміністрація;

Чулаківська сільська військова адміністрація;

Скадовська міська військова адміністрація;

Великокопанівська сільська військова адміністрація;

Бехтерська сільська військова адміністрація.

Гуманітарний хаб створений для того, щоб забезпечити переселенців та місцевих жителів необхідною підтримкою, допомогти у вирішенні соціальних, правових та психологічних питань, а також сприяти інтеграції мешканців у нові умови життя.

