Графік відключення світла в Чернігівській області на 24 грудня розроблено заздалегідь для зручності.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 24 грудня передбачає планові перерви в електропостачанні на території Остерської громади Чернігівського району, передає Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

За даними АТ «Чернігівобленерго», обмеження діятимуть 24 грудня з 10:00 до 16:00. Причина — виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, що забезпечує живлення населеного пункту.

Тимчасове відключення електроенергії зачепить велику частину міста Остер. Під обмеження потрапляють вулиці: А. О. Грановського (28, 32, 34, 36, 41, 41А, 43, 45, 46А, 49, 49А, 51, 53), Беца (1, 2, 3, 5, 6, 8), Броварська 1, Будівельників (11, 17/1, 29, 31, 32, 33, 33Б, 35А, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82), Богдана Хмельницького (1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9).

А також: Весняна (1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8А, 8Б, 9), Військового льотчика Ігоря Мороза (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9), Вознесенська (1, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9), Воскресенська (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16), Вячеслава Чорновола (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9) та багато інших вулиць громади.

Енергетики підкреслюють, що графік відключення світла в Чернігівській області на 24 грудня розроблено заздалегідь, щоб мінімізувати незручності для жителів та гарантувати безпечне виконання ремонтних робіт.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися: зарядити необхідні прилади, перевірити ліхтарі та альтернативні джерела світла, а також спланувати робочі та побутові справи на час тимчасової перерви.

