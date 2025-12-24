Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надається кільком категоріям.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області передбачена урядовою програмою підтримки на зимовий період 2025–2026 років і має на меті допомогти соціально вразливим категоріям населення впоратися зі зростанням сезонних витрат, повідомляє Politeka.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень на одне домогосподарство. Кошти спрямовують на покриття базових потреб у холодний сезон, коли витрати на опалення, електроенергію та необхідні речі традиційно збільшуються.

Механізм нарахування у межах пакета «Зимова підтримка» залишається таким самим, як і торік. У Кабінеті Міністрів наголошують, що програма орієнтована на громадян, які найбільше потребують фінансової підтримки в умовах складної економічної ситуації.

Держава визначила чіткий перелік отримувачів. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надається дітям із малозабезпечених родин, неповнолітнім з інвалідністю, зокрема тим, хто виховується у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

Також виплату передбачено для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю першої групи та самотніх літніх людей, для яких така підтримка часто має ключове значення у зимовий період. Розмір допомоги для всіх категорій залишається однаковим і не змінювався.

Виплата має цільовий характер. Використати кошти дозволено на ліки, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі для холодної пори року.

Оформити виплату можна двома способами. Перший варіант — звернення до будь-якого відділення Пенсійного фонду України. Другий — подання заявки онлайн через застосунок «Дія», що дозволяє уникнути особистого візиту та зекономити час.

