Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує в рамках експериментального проєкту, що дозволяє переселенцям жити до року в спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікує Мінсоціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма орієнтована на людей, які після тривалого медичного або доглядового супроводу потребують додаткової допомоги у побуті.

Житло надається безкоштовно за рахунок державного бюджету. Квартири та кімнати оснащені базовими зручностями, дозволяють самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Ініціатива включає комплексну соціальну підтримку. Переселенцям надають допомогу у розвитку навичок самостійного життя, вирішенні побутових та життєвих труднощів. Фахівці працюють незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, що надають житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг та відповідати вимогам Кабміну. Приміщення має бути придатним для проживання, безпечним і комфортним для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Головна мета — відновити відчуття безпеки та самостійності для тих, хто залишив рідний дім через війну. Програма передбачає оформлення документів, консультування та комплексну допомогу у повсякденних справах.

Проєкт забезпечує стабільне перебування переселенців у регіоні, сприяє адаптації та гарантує соцзахист у нових умовах.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати гуманітарну допомогу. Підтримка доступна всім, незалежно від віросповідання, і охоплює як фінансову підтримку, так і соціальні, психологічні та юридичні послуги.

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