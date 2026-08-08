Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі доступна у різних видах підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі надається при дотриманні певних вимог та критеріїв відбору, пише Politeka.net.

У Запоріжжі та області продовжується реалізація проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який впроваджується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Як йдеться на сайті благодійного фонду Карітас, його мета — допомогти мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, а також покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб.

Яку гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі та області можна отримати

Учасники програми можуть розраховувати на:

малий або середній ремонт пошкодженого житла у Запоріжжі та громадах Запорізької області;

модернізацію житла для внутрішньо переміщених осіб.

Програма охоплює будинки й квартири, які зазнали пошкоджень через бойові дії, але залишаються придатними для проживання. Допомога передбачає відновлення розбитих вікон і дверей, ремонт стелі, усунення незначних пошкоджень покрівлі, відновлення внутрішніх електромереж, водопостачання та виконання інших необхідних ремонтних робіт.

Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку можуть власники житла, яке відповідає таким умовам:

пошкодження були завдані після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій;

житло розташоване у Запорізькій області не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення;

заявником є безпосередній власник будинку або квартири;

на момент звернення власник не отримував державної чи благодійної допомоги на відновлення цього житла.

Підтримка надається у двох форматах: заявник може отримати грошову допомогу для самостійного проведення ремонту або скористатися послугами будівельної компанії, яка виконає відновлювальні роботи.

Проєкт орієнтований на домогосподарства, які мають низький рівень доходу або опинилися у складних життєвих обставинах.

Подати заявку можуть сім'ї, у яких дохід становить менше 6 318 гривень на одну особу на місяць або які втратили основне джерело заробітку. При цьому необхідно надати довідку про доходи.

Крім того, пріоритет надається родинам, які належать до однієї чи кількох вразливих категорій:

одинокі матері, батьки або опікуни, які самостійно виховують дітей до 18 років;

сім'ї, у складі яких є вагітна жінка або мати з дитиною віком до трьох років;

багатодітні родини, які виховують трьох і більше дітей;

домогосподарства, де є людина з інвалідністю або член сім'ї з тяжким чи хронічним захворюванням;

самотні люди віком від 60 років або домогосподарства, що складаються з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки родичів.

На що звернути увагу

Організатори наголошують, що заяву може подати лише власник пошкодженого житла. Під час реєстрації необхідно надати документи, які підтверджують право власності на будинок або квартиру.

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