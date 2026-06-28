Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментального проекта, позволяющего переселенцам жить до года в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикует Минсоциальной политики, семьи и единства Украины.

Программа ориентирована на людей, которые после длительного медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной помощи в быту.

Жилье предоставляется бесплатно за счет государственного бюджета. Квартиры и комнаты оснащены базовыми удобствами, позволяющими самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство.

Инициатива включает в себя комплексную социальную поддержку. Переселенцам оказывают помощь в развитии навыков самостоятельной жизни, решении бытовых и жизненных проблем. Специалисты работают вне зависимости от формы собственности помещений.

Физические и юридические лица, предоставляющие жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и отвечать требованиям Кабмина. Помещение должно быть пригодным для проживания, безопасным и удобным для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение. Главная цель – восстановить ощущение безопасности и самостоятельности для тех, кто покинул родной дом из-за войны. Программа предусматривает оформление документов, консультирование и комплексную помощь в повседневных делах.

Проект обеспечивает стабильное пребывание переселенцев в регионе, способствует адаптации и гарантирует соцзащиту в новых условиях.

Кроме того, в Запорожье можно получить гуманитарную помощь. Поддержка доступна всем, независимо от вероисповедания и охватывает как финансовую поддержку, так и социальные, психологические и юридические услуги.

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