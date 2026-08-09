Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбулося відповідно до встановлених норм.

В місті Арциз Одеської області на початку серпня сталося підвищення комунальних послуг, нові розцінки для мешканців міста та інших споживачів затвердив виконавчий комітет міської ради, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому. Підставою для перегляду вартості стали розрахунки комунального підприємства «Благоустрій» та фактичні витрати, пов'язані зі збиранням і транспортуванням сміття.

Згідно з новими показниками, повна вартість управління побутовими відходами становить 223,20 гривні за кубометр без ПДВ. Із цієї суми 193,13 гривні припадає безпосередньо на вивезення відходів, ще 30,07 гривні — на їхнє захоронення.

Для населення розрахунок проводитимуть відповідно до встановлених норм утворення сміття. У багатоквартирних будинках щомісячна плата становитиме 28,39 гривні на одного мешканця з урахуванням ПДВ.

Для приватного сектору передбачена дещо більша сума — 31,33 гривні на людину щомісяця. Різниця пов'язана з окремими нормами накопичення побутових відходів для такого типу житла.

Власні розцінки встановили для бюджетних організацій. Вони платитимуть 85,40 гривні на одне робоче місце на місяць, уже з урахуванням податку на додану вартість.

У міській раді зазначають, що перегляд вартості пов'язаний не лише з вивезенням сміття. До собівартості входять витрати на паливо, заробітну плату працівників, обслуговування та ремонт спеціальної техніки, амортизацію, адміністративні потреби, а також захоронення відходів.

За словами представників громади, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має привести оплату за послугу до економічно обґрунтованого рівня та забезпечити стабільну роботу комунального підприємства.

Нові правила нарахування почали застосовуватися з 1 серпня 2026 року. Саме за затвердженими розцінками тепер визначатимуть плату за управління побутовими відходами для мешканців Арциза, бюджетних установ та інших категорій споживачів.

Джерело: Арцизька громада

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