За результатами розгляду ухвалюється рішення щодо надання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області.

Пенсіонерам, які мешкають в Одеській області, за певних умов можуть претендувати на окрему грошову допомогу, пов’язану з необхідністю постійного догляду, повідомляє Politeka.net.

Ключовим критерієм є стан здоров’я людини. Пенсіонер має потребувати постійної допомоги іншої особи, а відповідну необхідність потрібно підтвердити висновком лікарсько-консультативної комісії. Для його отримання спочатку проходять медичне обстеження.

Під час розгляду звернення уповноважені органи беруть до уваги не лише медичні показання. Значення можуть мати сімейні обставини, умови проживання та можливість отримання необхідної допомоги від близьких.

Окремо оцінюється ситуація з працездатними родичами. Наявність дітей сама по собі не означає, що заявник обов’язково отримає відмову. Водночас фахівці з’ясовують, чи можуть вони фактично виконувати обов’язок із догляду.

Законодавство передбачає випадки, коли допомогу можуть призначити й за наявності дітей. Наприклад, це можливо, якщо вони мають пенсійний вік або інвалідність, тривалий час перебувають за межами України, їхнє місцеперебування невідоме або існують інші підтверджені документами обставини. В окремих ситуаціях підставою можуть бути відповідні судові рішення.

Для початку оформлення необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо є відповідні медичні показання, він направить пацієнта на ЛКК. Після отримання висновку можна переходити до підготовки документів.

Зазвичай заявнику на грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області знадобляться:

заява про призначення допомоги;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

декларація про доходи та майновий стан — у випадках, коли її вимагають;

додаткові документи залежно від конкретної ситуації.

Готовий пакет можна подати через Центр надання адміністративних послуг або відповідний підрозділ соціального захисту. Перед зверненням рекомендують уточнити актуальний перелік документів у місцевому органі соцзахисту, оскільки в окремих випадках можуть знадобитися додаткові підтвердження.

Після надходження заяви фахівці перевіряють документи, медичні підстави та сімейні обставини. За результатами розгляду ухвалюється рішення про призначення або відмову у виплаті. Таким чином, право на грошову підтримку визначається не самим віком людини, а сукупністю передбачених законодавством умов.

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