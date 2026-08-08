Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне для вразливих категорій населення, які були змушені втікати від війни.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає розміщення українців у безпечних містах, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" пропонує безкоштовне житло для ВПО, яке надають небайдужі жителі Одеської області. Це створює можливість безпечного і комфортного проживання для тих, хто втратив власний дім через війну.

Пропозиції включають як окремі кімнати, так і квартири, де переселенці можуть проживати разом із господарями. У місті Одеса на платформі доступні різні варіанти розміщення.

Наприклад, на вулиці Жуковського пропонують кімнату в двокімнатній квартирі для жінки, де проживає господиня 68 років.

Власниця підкреслює, що не потребує догляду, шукає компаньйона для спільного проживання та компанії у вечірній час. Всі деталі узгоджуються телефоном, а проживання надається без оплати.

Ще один дах над головою розташований на проспекті Князя Володимира Великого. Тут порядна сім’я готова прийняти одиноку жінку пенсійного віку на постійне проживання у трикімнатній квартирі на першому поверсі.

Всі зручності є, а сама кімната окрема. Власники шукають людину, яка дійсно залишилася без родини та дому, і готові забезпечити проживання без оплати.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО в Одеській області пропонують на вулиці Бригадній в самому облцентрі. Це окрема кімната в будинку приватного сектору з усіма зручностями.

Господарі готові прийняти охайну жінку до 55 років без шкідливих звичок і просять лише невелику допомогу по дому. Така форма співжиття дозволяє одночасно надавати підтримку переселенцям та організовувати побут з урахуванням потреб власників.

Джерело: Допомогай

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