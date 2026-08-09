На початку серпня в Полтавській області відбулося помітне подорожчання окремих продуктів харчування, пише Politeka.net.

Значно за останній місяць зросла вартість яблук, вершкового масла та свинячих ребер.

Найбільшу різницю покупці можуть помітити у фруктових відділах. Кілограм українських яблук зараз у середньому коштує 57,99 гривні. На початку липня середній показник становив близько 49 гривень, тобто за місяць ціна збільшилася майже на 9 гривень.

Вершкове масло також стало дорожчим. Середня вартість пачки «Селянського» жирністю 72,5% та вагою 200 грамів досягла 126,33 гривні. Залежно від магазину цей продукт можна придбати приблизно за 122–133 гривні. За місяць середня ціна піднялася на 7,24 гривні.

Зміни торкнулися й м'ясного асортименту, хоча тут вони менш відчутні. Свинячі ребра продають у середньому по 231,47 гривні за кілограм. У різних торговельних точках ціна становить від 215,90 до 239,50 гривні. За місяць середня вартість зросла на 1,83 гривні.

Таким чином, найбільше подорожчання продуктів в Полтавській області зафіксоване у категорії фруктів. Молочна продукція також демонструє помітну позитивну динаміку, тоді як ціни на свинину змінюються значно повільніше.

Різниця між цінами в магазинах залишається ще одним важливим фактором для покупців. Вартість одного й того самого товару може відрізнятися залежно від торговельної мережі, акцій та місця продажу. Тому перед придбанням продуктів варто порівнювати кілька пропозицій.

Подальші зміни цін значною мірою залежатимуть від сезонності, обсягів продукції на ринку, вартості перевезень та енергоносіїв. Саме ці чинники можуть визначати, чи збережеться нинішня тенденція до зростання вартості окремих продуктів у найближчі тижні.

Джерело: Мінфін

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