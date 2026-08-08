Найбільш помітним дефіцит продуктів в Полтавській області може стати наприкінці літа та восени.

Ситуація на ринку томатів цього сезону залишається непростою, бо у різних країнах виробники повідомляють про втрати врожаю, що може спричинити дефіцит продуктів в Полтавській області, пише Politeka.net.

Причиною проблем стали погодні умови. У регіонах, де вирощують значні обсяги томатів, посуха та тривала спека негативно вплинули на рослини. Подекуди ситуацію погіршили сильні опади й інші несприятливі явища. Через скорочення врожаю виробникам складніше забезпечувати звичні обсяги поставок.

Українські аграрії також працюють у непростих умовах. Найбільший вплив посушлива погода мала на частину господарств у східних областях, де нестача вологи позначилася на розвитку культур. Водночас ситуація в різних регіонах країни відрізняється.

Завдяки використанню зрошення, сучасних технологій вирощування та вибору більш стійких сортів частині фермерів вдалося зменшити наслідки погодних ризиків. Більш сприятливі умови в інших областях також допомогли компенсувати частину втрат. Тому загальний український урожай, за попередніми оцінками, може суттєво не відрізнятися від торішнього.

Водночас стабільні обсяги вирощування всередині країни не означають, що покупці не відчують змін. На кінцеву ціну і дефіцит продуктів в Полтавській області впливають одразу кілька чинників — ситуація на міжнародному ринку, витрати на вирощування, транспортування, зберігання та сезонна доступність продукції.

Якщо пропозиція скорочуватиметься, окремі продавці можуть переглядати ціни залежно від вартості закупівлі та логістики. Найбільш помітними такі зміни можуть стати наприкінці літа та восени.

Аграрні фахівці зазначають, що погодні аномалії поступово стають одним із головних ризиків для овочівництва. Тривала спека та дефіцит вологи змушують господарства вкладати більше коштів у полив, захист рослин і технології, здатні зменшити залежність урожаю від погоди.

У перспективі це може впливати не лише на кількість доступних овочів, а й на їхню собівартість. Тому українським споживачам варто враховувати, що ціни на сезонну продукцію можуть змінюватися залежно від урожаю, погодних умов та ситуації з поставками.

Джерело: AgroReview

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