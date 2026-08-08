Одним із головних аргументів на користь подорожчання проїзду в Київській області стала зміна собівартості роботи перевізників.

У Білій Церкві Київській області переглянули вартість проїзду в міському транспорті, подорожчання проїзду вже застосовується після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.net.

Тепер пасажири платитимуть 25 гривень за поїздку в автобусі. Для тролейбусів встановили нижчу ціну — 12 гривень за одну поїздку.

Рішення про зміну тарифів ухвалили після обговорення за участю представників міської влади, депутатів та громадськості. Під час розгляду враховували фінансовий стан транспортної галузі та витрати, необхідні для забезпечення стабільного перевезення пасажирів.

Одним із головних аргументів на користь перегляду вартості стала зміна собівартості роботи перевізників. За останній період зросли ціни на пальне, ремонт і технічне обслуговування автобусів та тролейбусів. Додаткове навантаження створюють витрати на утримання рухомого складу та інші потреби підприємств.

У міськраді пояснюють, що без коригування розцінок транспортним підприємствам було б складніше підтримувати наявну маршрутну мережу та своєчасно ремонтувати техніку. Тому подорожчання проїзду в Київській області розглядають як необхідну умову для подальшої роботи громадського транспорту.

Під час засідання члени виконкому одноголосно підтримали відповідний проєкт. Після офіційного затвердження рішення нові ціни почали діяти на міських маршрутах.

Мешканцям Білої Церкви варто враховувати зміну вартості під час планування щоденних поїздок. Актуальну інформацію про роботу маршрутів та можливі подальші зміни рекомендують перевіряти у повідомленнях міської ради.

У подальшому ситуацію у сфері пасажирських перевезень планують відстежувати з урахуванням витрат транспортних підприємств, фінансових можливостей громади та потреб пасажирів.

Джерело: Еспресо

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