Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 серпня вказує на те, що осінь вже близько.

Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 серпня обіцяє вплив переважно сухої та теплої погоди, пише Politeka.net.

За прогнозом синоптиків Гідрометцентру, температура вдень змінюватиметься в межах +23…+30 градусів, а значних опадів не очікується

Початок тижня буде найтеплішим. У понеділок, 10 серпня, встановиться ясна погода, а температура підніметься приблизно до +27°C. Вітер очікується слабкий, тому на сонці тепло може відчуватися сильніше.

У вівторок спека посилиться. Повітря прогріється до +30°C, при цьому протягом дня переважатиме сонячна погода. Імовірність дощу залишається низькою.

Середина тижня буде прохолоднішою. У середу максимальна температура становитиме близько +24°C. Небо залишатиметься переважно ясним, без істотних змін атмосферної ситуації.

Четвер стане одним із найпрохолодніших днів періоду. Синоптики прогнозують близько +23°C вдень. Погода залишиться сухою, опади не очікуються.

У п'ятницю температура буде близькою до +24°C. День мине переважно сонячно, хоча вітер може посилитися до помірних значень.

На вихідних тепло поступово повернеться. У суботу стовпчики термометрів піднімуться до +26°C, а погода буде переважно ясною. У неділю стане ще тепліше — до +28°C. Небо може бути більш хмарним, однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

Таким чином, друга декада серпня розпочнеться без різких погодних змін. Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 серпня показує, що найвищі температури очікуються на початку та наприкінці тижня, тоді як у його середині стане дещо прохолодніше.

У спекотні дні жителям області варто планувати тривале перебування просто неба на ранкові або вечірні години, користуватися захистом від сонця та не забувати регулярно пити воду. Водіям також рекомендують враховувати підвищену температуру під час тривалих поїздок.

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