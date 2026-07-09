Дефіцит продуктів у Кіровоградській області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів.

На ринку овочів в Кіровоградській області спостерігається дефіцит торішньої моркви, що вже впливає на асортимент у торговельних мережах та формування цін, передає Politeka.

За даними моніторингу, виробники продають залишки врожаю минулого сезону по 13–20 гривень за кілограм. Така вартість відображає поступове зменшення обсягів продукції, яка ще зберігається на складах.

Представники галузі відзначають, що доступних партій стає дедалі менше. Водночас гуртові компанії та великі ритейлери активно закуповують овочі, через що наявні запаси швидко реалізуються.

У фермерських господарствах повідомляють, що більшість овочесховищ уже майже порожня. Через обмежену пропозицію ринок чутливіше реагує навіть на незначне збільшення попиту з боку покупців.

Експерти пояснюють нинішню ситуацію завершенням продажу торішнього врожаю та поступовим вичерпанням резервів, які донедавна допомагали утримувати ціни від зростання.

Попри дефіцит продуктів в Кіровоградській області , морква наразі залишається дешевшою, ніж у цей самий період минулого року. За словами аналітиків, цьому сприяли достатні обсяги продукції, закладені на зберігання на початку сезону.

Фахівці вважають, що найближчим часом різких змін на ринку не очікується. Подальша цінова динаміка залежатиме від темпів надходження нового врожаю, стану логістики та швидкості оновлення асортименту в магазинах.

За прогнозами експертів, зі збільшенням пропозиції свіжої моркви ситуація поступово стабілізуватиметься, а ринок повернеться до більш збалансованого співвідношення між попитом і пропозицією.

Джерело: east-fruit

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