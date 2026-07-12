Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються через систему волонтерських хабів та спеціалізованих установ, повідомляє Politeka.

Одним із ключових осередків допомоги є Гуманітарний штаб, який розгорнув свою діяльність на базі школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ Зорецвіт. Заклад розташований за адресою Студентський бульвар, 21.

У цьому штабі внутрішньо переміщені особи можуть не лише отримати гарячі обіди для підтримки сил, а й взяти набори безкоштовних продуктів для ВПО та песніонерів у Кіровоградській області.

Також тут видають дитяче харчування та необхідний одяг. Пункт працює за стабільним графіком з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 години.

Ще одним місцевм, де час від часу надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості імені Helen Arutunian.

Установа знаходиться на вулиці Вокзальна, 14. Сюди за гуманітарною допомогою можуть звертатися не лише переселенці, а й літні люди, інваліди, багатодітні та малозабезпечені родини.

Окрім цього, обласний соціальний центр матері та дитини приймає на ночівлю сім'ї з дітьми, надаючи їм можливість перебувати в комфортних умовах протягом кількох днів.

Тут люди забезпечені гарячим душем та місцем для приготування їжі. Благодійники регулярно передають до центру дитяче харчування, продовольство та засоби гігієни для малечі.

Важливо зазначити, що цей центр працює виключно для внутрішньо переміщених осіб. Для отримання детальної інформації щодо поселення та наявності продовольчих ресурсів необхідно звертатися за контактним номером телефону +380932946061.

Джерело: UkrainianCity

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