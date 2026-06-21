Держава продовжує забезпечувати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області як у вигляді щомісячних нарахувань, так і через окремі програми, повідомляє Politeka.
Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області у 2026 році залишається частиною стандартних соціальних виплат, які держава нараховує громадянам по всій Україні.
Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області виплачується разом із основними пенсіями та передбаченими надбавками, без запровадження нових одноразових доплат.
Усі нарахування здійснюються у межах чинних правил пенсійного забезпечення, які залежать від стажу, віку та соціального статусу отримувача.
У травні громадяни отримують виплати на загальних умовах. Мінімальний розмір пенсії становить 2 595 гривень.
Середній рівень коливається від 5 000 до 7 000 гривень, а у громадян із великим стажем та високою зарплатою сума може перевищувати 10 000 гривень.
Окремо передбачені виплати для людей з інвалідністю. Особи першої групи можуть отримувати від 3 000 до 7 000 гривень, другої групи — від 2 800 до 6 000 гривень, третьої групи — від 2 500 до 4 500 гривень.
Розмір залежить від розрахункової пенсії та надбавок. Військові отримують підвищені виплати, які можуть становити від 5 500 гривень і вище.
У випадку інвалідності внаслідок війни суми сягають від 10 000 до 18 000 гривень залежно від групи.
Також у межах системи діють виплати для працюючих громадян. Вони зберігають повну пенсію та можуть отримувати перерахунок за додатковий стаж.
Окремі надбавки передбачені для осіб віком 70+, 75+ та 80+. Їхній розмір становить від 300 до 570 гривень щомісяця.
Для самотніх літніх людей або тих, хто потребує постійного догляду, передбачені доплати від 800 до 1 000 гривень і більше залежно від медичних висновків.
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