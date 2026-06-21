Государство продолжает обеспечивать денежную помощь пенсионерам в Черниговской области как в виде ежемесячных начислений, так и через отдельные программы, сообщает Politeka.
Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области в 2026 году остается частью стандартных социальных выплат, которые государство начисляет гражданам по всей Украине.
Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области выплачивается вместе с основными пенсиями и предусмотренными надбавками, без введения новых одноразовых доплат.
Все начисления производятся в пределах действующих правил пенсионного обеспечения, зависящих от стажа, возраста и социального статуса получателя.
В мае граждане получают выплаты на общих условиях. Минимальный размер пенсии составляет 2595 гривен.
Средний уровень колеблется от 5000 до 7000 гривен, а у граждан с большим стажем и высокой зарплатой сумма может превышать 10000 гривен.
Отдельно предусмотрены выплаты людям с инвалидностью. Лица первой группы могут получать от 3000 до 7000 гривен, второй группы - от 2800 до 6000 гривен, третьей группы - от 2500 до 4500 гривен.
Размер зависит от расчетной пенсии и надбавок. Военные получают повышенные выплаты, которые могут составлять от 5500 гривен и выше.
В случае инвалидности в результате войны суммы составляют от 10 000 до 18 000 гривен в зависимости от группы.
Также в рамках системы действуют выплаты работающим гражданам. Они сохраняют полную пенсию и получают перерасчет за дополнительный стаж.
Отдельные надбавки предусмотрены для лиц 70+, 75+ и 80+. Их размер составляет от 300 до 570 гривен в месяц.
Для одиноких пожилых людей или нуждающихся в постоянном уходе предусмотрены доплаты от 800 до 1 000 гривен и более в зависимости от медицинских заключений.
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