Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуються відповідно до прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області можуть перевищувати тисячу гривень на місяць, однак право на таку підтримку мають лише окремі категорії громадян похилого віку, повідомляє Politeka.

Йдеться про людей, яким виповнилося 80 років. Фінансова допомога призначається за наявності визначених умов, про які нагадали у Пенсійному фонді.

Насамперед претендент повинен проживати самостійно та не мати працездатних близьких, зобов’язаних забезпечувати його утримання. При цьому місце перебування таких родичів значення не має.

Ще одна обов’язкова вимога — потреба у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я. Підтвердити це необхідно офіційним медичним висновком.

Для оформлення документа слід звернутися до сімейного лікаря. Після огляду пацієнта фахівець може направити його на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює остаточне рішення.

Зазвичай підставою стають тяжкі хронічні захворювання, суттєві порушення рухливості або інші обставини, що унеможливлюють повноцінне самообслуговування.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуються відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Розмір надбавки дорівнює 40% від зазначеної суми. Таким чином, щомісячно громадяни можуть отримувати додатково 1038 гривень разом із основним пенсійним забезпеченням.

Після отримання медичного підтвердження необхідно подати заяву до Пенсійного фонду. До пакета документів додаються паспорт, реєстраційний номер платника податків та відповідна довідка.

Крім того, власники оцифрованих трудових книжок мають можливість відстежувати стан опрацювання поданих матеріалів через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду без потреби відвідувати установу.

Джерело: sud.ua

