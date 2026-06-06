Ймовірне подальше подорожчання проїзду в Кропивницькому залежатиме від результатів перевірки тарифних розрахунків та рішення виконкому.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому стало темою обговорення після того, як перевізники подали до міської ради нові розрахунки тарифів на міські маршрути та електротранспорт, передає Politeka.

Приватні компанії пропонують підняти ціну поїздки приблизно на 10 гривень — до рівня близько 25. Комунальне підприємство «Електротранс» озвучило ще вищі показники: до 20 гривень у тролейбусах та до 22 у автобусах.

За інформацією міської влади, нині документи перевіряють. Посадовці звіряють витрати перевізників із чинною методикою, яка передбачає підтвердження вартості пального, запчастин і фактичного пасажиропотоку.

У межах цього процесу сторони обмінюються запитами, уточнюють розрахунки та коригують окремі позиції, які викликають питання у фахівців транспортного управління.

У міськраді зазначають, що будь-яке рішення ухвалюватимуть лише після завершення перевірок та громадських обговорень, запланованих на найближчий період.

Додатково розглядається варіант диференційованої оплати в комунальному транспорті. Йдеться про нижчу ціну при безготівковому розрахунку та вищу — при оплаті готівкою.

У такій моделі вартість поїздки може становити близько 15 гривень за карткою або телефоном, тоді як при оплаті готівкою — до 20–22 гривень.

Представники перевізників пояснюють ініціативу зростанням витрат на пальне, мастильні матеріали та технічне обслуговування рухомого складу. Також вони вказують на підвищення витрат на зарплати персоналу.

Окремо наголошується на кадровому дефіциті водіїв. За словами учасників ринку, частина працівників мобілізована, що впливає на регулярність рейсів і виконання графіків.

У структурі собівартості, як зазначають перевізники, значну частку займають пальне та мастила, а також витрати на ремонт автобусів і оновлення техніки.

Економісти при цьому підкреслюють, що здорожчання транспорту є загальною тенденцією для країни, оскільки витрати на перевезення зростають швидше за старі тарифи.

Міська влада поки не називає остаточних цифр і наголошує, що фінальне рішення залежатиме від результатів аналізу та погодження на виконкомі.

Після завершення всіх процедур питання тарифів у громадському транспорті можуть винести на окреме засідання з урахуванням думки мешканців та економічних показників перевізників.

Ймовірне подальше подорожчання проїзду в Кропивницькому залежатиме від результатів перевірки тарифних розрахунків та рішення виконкому.

Джерело: Суспільне

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