Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області відобразилося і на вартості вивезення та управління побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області торкнулося Знам’янської громади, передає Politeka.

Із 1 травня 2026 року тут почали діяти нові розцінки на послугу з управління побутовими відходами.

Для жителів багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 33 гривні 50 копійок з однієї особи. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 37 гривень на місяць за кожного зареєстрованого мешканця.

Як пояснили у комунальному підприємстві «Знам’янський ККП», коригування вартості пов’язане з оновленням економічних розрахунків та необхідністю забезпечити стабільне надання послуг.

Мешканцям громади рекомендують врахувати нові суми під час планування щомісячних витрат та своєчасно сплачувати рахунки.

Крім того, в Кіровоградській області раніше також повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Водночас уряд дає зрозуміти: найближчим часом чинні розцінки залишаться без змін. Однак у довшій перспективі коригування не виключають, зважаючи на економічну ситуацію та зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Експерти зазначають, що підготовка до можливого перегляду вже розпочалася. Наразі тривають попередні розрахунки, без визначення остаточних цифр. Основна мета — оцінити платоспроможність громадян і не допустити надмірного фінансового тиску.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підкреслювала важливість збереження стабільних умов для українських родин та подальшої державної підтримки.

