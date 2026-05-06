Подорожчання проїзду в Кіровоградській області торкнулося жителів одного з міст, де з початку травня змінили вартість автобусних перевезень.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відбулося у місті Знам’янка Кропивницького району, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області передбачає, що з 1 травня 2026 року тариф на автобусні перевезення зріс до 20 гривень, а для школярів встановили пільгову ціну у 10 гривень.

Відповідне рішення ще 22 квітня ухвалив виконавчий комітет міської ради. За словами секретаря Знам’янської міської ради Вікторії Зеленської, перегляд тарифу був необхідним після звернення перевізників.

Вони повідомили про зростання витрат і надали детальні економічні розрахунки, які стали підставою для створення спеціальної комісії.

До її складу увійшли економісти, депутати, юристи та представники управління соціального захисту.

Як пояснила заступниця міського голови Ліана Пересадченко, ключовим фактором стала суттєва зміна вартості пального.

Якщо під час попереднього перегляду тарифу дизель коштував близько 55 гривень за літр, то зараз його закуповують приблизно по 94 гривні.

Водночас, ціни на пальне нестабільні, а тендери укладають лише на місяць, що не дає перевізникам впевненості у витратах.

У ході аналізу фахівці врахували різну собівартість перевезень залежно від маршруту. За підрахунками економістів, тариф міг коливатися від 17 гривень 60 копійок до 24 гривень 67 копійок.

У результаті міська влада разом із перевізниками погодила єдину вартість у 20 гривень для всіх маршрутів. Водночас, подорожчання проїзду в Кіровоградській області не скасувало пільг для окремих категорій населення.

Для школярів зберегли знижений тариф у 10 гривень, а інші передбачені законодавством пільги продовжують діяти.

При цьому додаткове фінансування з бюджету громади на покриття різниці вартості не передбачене.

Джерело

