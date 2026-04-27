Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало предметом розгляду після звернення транспортних операторів, передає Politeka.

Рішення готує виконавчий комітет міської ради. Стосується воно міста Знам'янка.

До спеціальної комісії увійшли економічні фахівці, депутати, правники та представники соціального захисту населення. Вони проаналізували витрати перевізників і ситуацію на ринку пального.

За даними міської влади, основним чинником перегляду витрат стало суттєве зростання ціни дизельного пального. Якщо раніше його закуповували приблизно за 55 гривень за літр, то нині тендерні пропозиції сягають близько 94 гривень. Контракти укладають короткими циклами через нестабільність ринку.

Економічні розрахунки показали різницю собівартості на маршрутах. Орієнтовні значення коливаються від 17 гривень 60 копійок до 24 гривень 67 копійок. Після обговорень сторони зійшлися на середньому варіанті — 20 гривень за поїздку.

Окремо погоджено соціальний аспект: для дітей збережуть знижений тариф у 10 гривень, який компенсуватимуть самі перевізники. Додаткові бюджетні видатки на це не передбачаються.

У громаді також контролюють технічний стан автобусів і дотримання графіків обслуговування. Перевірки проводять без попередження. У міській раді пояснюють, що закупівля нового транспорту наразі неможлива через пріоритетні витрати на оборону та допомогу постраждалим від обстрілів.

Якщо виконком затвердить рішення, нові умови почнуть діяти з 1 травня. У такому разі подорожчання проїзду в Кіровоградській області офіційно запровадять на рівні міста після фінального погодження.

Джерело

Останні новини України:

