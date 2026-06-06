Вероятное дальнейшее подорожание проезда в Кропивницком будет зависеть от результатов проверки тарифных расчетов и решения исполкома.

Подорожание проезда в Кропивницком стало темой обсуждения после того, как перевозчики представили в городской совет новые расчеты тарифов на городские маршруты и электротранспорт, передает Politeka.

Частные компании предлагают поднять цену поездки примерно на 10 гривен – до уровня около 25. Коммунальное предприятие «Электротранс» озвучило еще более высокие показатели: до 20 гривен в троллейбусах и до 22 в автобусах.

По информации городских властей, сейчас документы проверяют. Чиновники сверяют расходы перевозчиков по действующей методике, предусматривающей подтверждение стоимости горючего, запчастей и фактического пассажиропотока.

В рамках этого процесса стороны обмениваются запросами, уточняют расчеты и корректируют отдельные позиции, вызывающие вопросы у специалистов транспортного управления.

В горсовете отмечают, что любое решение будет принято только после завершения проверок и общественных обсуждений, запланированных на ближайший период.

Дополнительно рассматривается вариант дифференцированной оплаты в коммунальном транспорте. Речь идет о более низкой цене при безналичном расчете и более высокой — при оплате наличными.

В такой модели стоимость поездки может составлять около 15 гривен по карте или по телефону, тогда как при оплате наличными — до 20–22 гривен.

Представители перевозчиков объясняют инициативу ростом расходов на горючее, смазочные материалы и техническое обслуживание подвижного состава. Также они указывают на повышение расходов на зарплаты персонала.

Отдельно отмечается кадровый дефицит водителей. По словам участников рынка, часть работников мобилизована, что влияет на регулярность рейсов и выполнение графиков.

В структуре себестоимости, как отмечают перевозчики, значительную часть занимают горючее и масла, а также затраты на ремонт автобусов и обновление техники.

Экономисты при этом подчеркивают, что удорожание транспорта является общей тенденцией для страны, поскольку расходы на перевозку растут быстрее старых тарифов.

Городские власти пока не называют окончательные цифры и подчеркивают, что финальное решение будет зависеть от результатов анализа и согласования на исполкоме.

После завершения всех процедур вопросы тарифов в общественном транспорте могут быть вынесены на отдельное заседание с учетом мнения жителей и экономических показателей перевозчиков.

Вероятное дальнейшее удорожание проезда в Кропивницком будет зависеть от результатов проверки тарифных расчетов и решения исполкома.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.