Подорожание проезда в Кропивницком стало темой обсуждения после того, как перевозчики представили в городской совет новые расчеты тарифов на городские маршруты и электротранспорт, передает Politeka.
Частные компании предлагают поднять цену поездки примерно на 10 гривен – до уровня около 25. Коммунальное предприятие «Электротранс» озвучило еще более высокие показатели: до 20 гривен в троллейбусах и до 22 в автобусах.
По информации городских властей, сейчас документы проверяют. Чиновники сверяют расходы перевозчиков по действующей методике, предусматривающей подтверждение стоимости горючего, запчастей и фактического пассажиропотока.
В рамках этого процесса стороны обмениваются запросами, уточняют расчеты и корректируют отдельные позиции, вызывающие вопросы у специалистов транспортного управления.
В горсовете отмечают, что любое решение будет принято только после завершения проверок и общественных обсуждений, запланированных на ближайший период.
Дополнительно рассматривается вариант дифференцированной оплаты в коммунальном транспорте. Речь идет о более низкой цене при безналичном расчете и более высокой — при оплате наличными.
В такой модели стоимость поездки может составлять около 15 гривен по карте или по телефону, тогда как при оплате наличными — до 20–22 гривен.
Представители перевозчиков объясняют инициативу ростом расходов на горючее, смазочные материалы и техническое обслуживание подвижного состава. Также они указывают на повышение расходов на зарплаты персонала.
Отдельно отмечается кадровый дефицит водителей. По словам участников рынка, часть работников мобилизована, что влияет на регулярность рейсов и выполнение графиков.
В структуре себестоимости, как отмечают перевозчики, значительную часть занимают горючее и масла, а также затраты на ремонт автобусов и обновление техники.
Экономисты при этом подчеркивают, что удорожание транспорта является общей тенденцией для страны, поскольку расходы на перевозку растут быстрее старых тарифов.
Городские власти пока не называют окончательные цифры и подчеркивают, что финальное решение будет зависеть от результатов анализа и согласования на исполкоме.
После завершения всех процедур вопросы тарифов в общественном транспорте могут быть вынесены на отдельное заседание с учетом мнения жителей и экономических показателей перевозчиков.
Вероятное дальнейшее удорожание проезда в Кропивницком будет зависеть от результатов проверки тарифных расчетов и решения исполкома.
Источник: Суспільне
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