З 1 травня у комунальних автобусах Олександрії запроваджується нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області, яка передбачає перехід від стаціонарних терміналів до QR-кодів у салонах транспорту, передає видання Politeka.

Рішення впроваджує КП «Олександрійський транспорт» у зв’язку з припиненням обслуговування попередніх платіжних пристроїв банком-партнером. У підприємстві зазначають, що це технічна зміна, яка дозволяє зберегти безготівковий формат розрахунків без перебоїв у роботі маршрутів.

QR-коди вже розміщені в автобусах на кількох міських напрямках, зокрема №2, №5/1, №5/2 та №11. Надалі систему планують розширювати на інші маршрути міста.

Новий формат оплати працює через мобільні банківські застосунки, а також сервіси безконтактних платежів, зокрема Apple Pay та Google Pay. У підприємстві наголошують, що операція виконується без додаткових комісій і доступна клієнтам будь-якого банку.

Серед ключових переваг — швидкість розрахунку, відсутність готівкових операцій і зручність для пасажирів, які вже користуються цифровими сервісами в повсякденних розрахунках.

Таким чином, нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області стане черговим кроком до цифровізації громадського транспорту та підвищення зручності для пасажирів.

Крім того, в Кіровоградській області повідомляли про подорожчання проїзду.

За даними міської влади, основним чинником перегляду витрат стало суттєве зростання ціни дизельного пального. Якщо раніше його закуповували приблизно за 55 гривень за літр, то нині тендерні пропозиції сягають близько 94 гривень. Контракти укладають короткими циклами через нестабільність ринку.

