Українців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 червня.

У Запоріжжі 23 червня запровадять планові графіки відключення світлв, які торкнуться частини житлових будинків у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 червня. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням профілактичних, ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електромереж.

Як повідомили в «Запоріжжяобленерго», 23.06.2026 з 10:00 до 17:00 світло також буде відсутнє за низкою адрес у зв’язку з продовженням ремонтних робіт:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) — 98–100, 102–140, 151–155, 155а, 157–183, 185

Артилеристів — 107–135, 122–150, 154–160

Бориспільська (Братська) — 17–21, 19, 19а, 19А, 23–39, 41, 44, 46

Верхньохортицька (Пугачова) — 37, 39–51, 44–56

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 67–115

Дивізіонна — 1–7, 2–18

Дніпробудівельна — 1–7, 2, 4–8, 9–29, 10–24

Зоряна (Муравйова) — 19

Івана Сірка (Бакинських комісарів) — 1, 2, 3–49, 4–16, 18, 20–26, 28, 30–58, 51, 53–89, 91–107

Інженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Інструментальна — 7–9, 15, 17–29, 20, 22–36

Леонтовича — 2а, 63–91, 82–152, 97–133а, 116

Метрополітенівська — 11–15, 17–37, 22–24, 26–38, 39–53, 42–62

Миргородська — 90а

Михайла Грушевського (Ульянова) — 74–104, 97–105, 106–114, 107–123, 116, 118–132, 123, 125–133, 134–136, 138, 139–141, 140–160, 143–199, 162, 164, 166–172(а, б), 174–176, 178–218, 201–233, 233(а, 1), 235–265

Освітня (Нікітіна) — 19, 21–35

Петра Яцика (Череповецька) — 1–9, 2–14

Пирогова — 1, 2, 3–15, 4–16, 17–31, 18–30

Славутича — 96–142, 99–115, 119–143

Столєтова — 62–90, 75–109

Тичини — 44–68, 71–77, 74–88, 81–119

Трансформаторників (Карла Маркса) — 131–141, 142–160, 143–145, 147–159, 161–181, 162–164, 165, 166–176, 178

Трипільська — 18–22, 19–21, 23–37, 24–30, 32, 34–38, 39–45, 40–46

Бакинський пров. — 6а

Бакинський пов. — 6а

Бакинський пров. — 1–5, 2–6

Дорожній пров. — 1–7, 2–8

Перлинний пров. — 23; 28–32

23 червня 2026 року з 07:00 до 15:00 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення триватимуть тільки в будинках, що розташовані на вулицях:

Авіаційна: 2, 3а, 4-16

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11

Азовська: 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40

Амбулаторна: 10, 12, 3-15, 4-8

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Балка Попівка: 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барикадна: 1, 1-41, 107, 107а, 109, 113-159, 161, 163, 25, 28, 28-32, 28б, 35, 37, 39, 42, 44, 43-61, 46-56, 58, 58г, 63-69, 71-77, 79-83, 83а, 85, 87, 89-105

Батарейна: 33, 37-41, 45, 56

Ботанічна: 1-11, 15, 2-14

Броньова: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31-45, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40-52, 4, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 5, 51-69, 54-64, 70, 7, 9

Будівельна: 1, 5-13, 15, 17-25, 1а, 2, 2а, 2б, 20-32, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6-18

Вагонна: 1-19, 2-20, 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 41-51, 44а, 44-52, 53, 53а, 57-61, 54-66 парні, 68, 61, 67а, 67, 70-76 парні, 78, 69-75 непарні, 77, 77а, 83, 85, 80, 82, 84

Вапняна: 2-6, 3, 7-11

Васильєва: 1-17, 17а, 19, 2-8, 12-22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 70, 71, 71/1, 41-51, 46-54, 56, 53-63, 56-68

Василя Вишиваного (Червонозаводська): 1, 3-13, 15, 17-27, 18, 18а, 1ж-2, 2-16, 20-30, 56

Вахтова: 1-11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15-21, 2-12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Весела: 1-2, 16-20, 19-23, 1а, 3б, 3-17, 17а, 4-14

Вокзальна: 1-11, 13-27 непарні, 14-28 парні, 2, 30-36, 31-35, 38, 4-12

Волі: 1, 17-25, 2-18, 20-28, 30, 3-15, 31, 31а

Володимира Ященка (Зеленогірська): 1-9, 11, 12, 14а, 14-26, 26а, 28а, 15-25, 27, 29/1, 2-10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 51

Глєбова: 2, 4, 3-11, 4а, 6-20

Глісерна: 14а, 1, 10, 12, 1а, 16, 19, 20, 21, 5

Гнаровскої (Лісна): 3, 3а, 2-14

Господарча: 1-19, 2-20, 21, 23, 22, 24, 25-29, 33-37 непарні, 26-38 парні, 39-45, 40, 42-46

Грушева: 6

Дирижабельна: 2-8

Дмитра Миргородського (Піонерська): 1-13, 14-18, 15, 17, 19-23, 2, 4, 6, 10, 20, 22, 24, 30, 32, 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40а, 40-82, 43-93, 93а, 8

Енергодарська (Академіка Карпинського): 1, 10, 12, 14, 1а, 3-27, 2, 2а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 6, 8, 52, 54, 91, 93

Закарпатська: 1-15, 19, 21, 2а, 2-18

Знаменська: 1-11, 2-18, 20

Зорепадна (Мануїльського): 13, 14-30, 30а, 15-49, 1A, 1-11, 2-12, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а

Індустріальна: 1, 2, 4, 6, 25.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі: яким чином підняли ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: вартість значно зросла.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Запоріжжі: як саме було оновлено ціни.