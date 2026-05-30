Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосується Камʼянського, повідомляє Politeka.

Попередні тарифи на проїзд у міських трамваях по маршрутах № 1, 2, 3, 4 діють відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.03.2025 № 154.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області затвердили рішенням виконавчого комітету міської ради № 198 від 27 травня.

Воно стосується встановлення нових тарифів на послуги міського електричного транспорту, який надає Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт»

Тривалий час перевезення пасажира та багажу за разовим квитком або талоном коштувало 8,00 грн, а вартість місячного проїзного квитка становила 288,00 грн.

За рік складові собівартості пасажирських перевезень суттєво змінилися за кількома основними економічними показниками.

Вартість енергоносіїв, яка є однією з найважливіших складових для стабільного функціонування електротранспорту, зросла на 34 відсотки, збільшившись з 9,68 грн/кВт до 13,00 грн/кВт.

Ціни на пально-мастильні матеріали піднялися у 1,5 рази з 52,8 грн/л до 86,9 грн/л, причому на ринку зберігається тенденція до їхнього подальшого зростання. Також відбулося збільшення мінімальної заробітної плати, яка зросла з 8 000 грн до 8 647 грн.

Усі ці фактори разом із регулярними віяловими відключеннями електричної енергії призвели до неможливості забезпечення стабільної роботи комунального підприємства.

Наявні фінансові умови не дозволяли перевізнику належним чином акумулювати кошти на проведення необхідних ремонтних робіт та інші технологічні потреби виробництва.

Тому чергове подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбудеться вже з 1 червня.

У трамваях на маршрутах № 1, 2, 3, 4 з початку літа перевезення пасажира за разовим квитком або талоном буде коштувати 10 грн. Така ж сума у розмірі 10 грн встановлюється за перевезення одного місця багажу.

Нова вартість місячного проїзного квитка для щоденних поїздок містом тепер становитиме 360 грн.

