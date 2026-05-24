Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області стало темою у Вознесенську після появи проєкту нових розцінок на вивезення та захоронення побутових відходів, винесеного на громадське обговорення, повідомляє Politeka.

Старт оновлених нарахувань попередньо визначили на 1 червня 2026 року. Остаточне затвердження залежатиме від регуляторних процедур і розгляду звернень, які надійдуть від жителів громади.

Комунальне підприємство, що відповідає за санітарне очищення території, пояснює перегляд зростанням витрат. Серед ключових факторів — дорожче пальне, електроенергія, ремонт спецтехніки, податкове навантаження та підвищення мінімальної зарплати.

За попередніми оцінками, коригування може сягнути близько 55%. У відомстві зазначають, що чинні фінансові показники вже не покривають фактичних витрат на виконання робіт.

Для населення прогнозують щомісячну оплату від 88,25 до 111,50 гривні з особи. Бюджетні установи можуть отримати ставку 410,54 грн за кубометр, для інших категорій передбачено 522,57 грн. Окремо визначено захоронення — 80,70 грн.

Міська рада нагадує, що протягом семи днів мешканці можуть подати зауваження або пропозиції. Після завершення цього етапу всі звернення врахують перед ухваленням фінального документа.

Нині ситуацію активно обговорюють у громаді, адже зміни безпосередньо вплинуть на витрати домогосподарств та установ.

Фахівці галузі відзначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області є не єдиним в Україні.

Подібні перегляди фіксують і в інших регіонах, де підприємства змушені адаптувати фінансові розрахунки до зростання вартості ресурсів і технічного обслуговування.

Джерело: Інтент

