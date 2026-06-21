У Дніпропетровській області в понеділок, 22 червня 2026 року, діятимуть нові локальні графіки відключення світла.

ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" та ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 22 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 22 червня застосовуватимуть у Криворізькому районі Дніпропетровської області:

з 7:30 до 18:00 – в м. Зеленодольськ (вул. Будівельна, 1; Залізнична, 25; Садова, 2; Світанкова, 26);

з 8:00 до 18:00 – с. Радушне (Будівельна, 1-9, 11-23, 48; Клубна, 24, 42; Лікарняна, 10-21, 23).

У місті Жовті Води обмеження електропостачання діятимуть 7:30 до 19:00 по вулицях Обʼїзна, Залізнична та Промислова. Про це повідомляють на офіційній сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" в Телеграм.

У Дніпрі, як пише Politeka, планові знеструмлення застосовуватимуть у понеділок за такою схемою:

з 6:00 до 18:00 – пр-т Богдана Хмельницького, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А; вул. Чорних Запорожців, 3Л;

з 8:00 до 18:00 – Надії Алексєєнко, 104, 104А;

з 8:00 до 20:00 – Алана Шепарда, 14, 15, 17, 17Г; Литовська, 1; Незалежності, 29Б; Автотранспортна, 2, 2Д, 2К, 5, 6, 8, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29; Краснопільська, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12К, 14, 14А, 14Б, 19Г, 27.

Також про графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 22 червня попереджає ДТЕК. Зокрема знеструмлення відбуватимуться в таких населених пунктах:

Камʼянське (вул. Ковалевича, Галини Романової, Польська, Трускавецька, Воробйова, Гетьмана Сагайдачного, Миколи Лисенка, Оборонців, Кришталева, Романківська, просп. Свободи, Тараса Шевченка, б-р Будівельників, Івана Мазепи, Металургів та ін.) – з 8:00 до 19:00;

(вул. Ковалевича, Галини Романової, Польська, Трускавецька, Воробйова, Гетьмана Сагайдачного, Миколи Лисенка, Оборонців, Кришталева, Романківська, просп. Свободи, Тараса Шевченка, б-р Будівельників, Івана Мазепи, Металургів та ін.) – з 8:00 до 19:00; Кряжове, Пологи, Водяне – з 8:00 до 18:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про подорожчання проїзду: де встановлять нові тарифи.

Також Politeka повідомляла про безкоштовне житло для ВПО: де обіцяють прихистити.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.