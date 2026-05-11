Подорожчання проїзду в Миколаєві вже відбулося з початку травня і стосується поїздок у міських трамваях та тролейбусах.

Подорожчання проїзду в Миколаєві у міському електротранспорті почало діяти з 4 травня і стосується як трамваїв, так і тролейбусів, повідомляє Politeka.

У міській раді пояснюють, що рішення про подорожчання проїзду в Миколаєві було ухвалене виконавчим комітетом ще у попередньому місяці, після розгляду економічних показників роботи підприємства.

Зміни торкнулися всіх категорій пасажирів, які користуються міським електротранспортом щодня, включно зі студентами, працівниками та пільговими категоріями, для яких діють окремі умови оплати.

Після подорожчання проїзду в Миколаєві, вартість поїздки при оплаті паперовим квитком становить 15 гривень. Для пасажирів, які обирають безготівковий розрахунок через QR код, встановлено нижчий тариф у розмірі 12 гривень.

У комунальному підприємстві пояснюють, що така різниця покликана стимулювати використання електронної оплати та зменшити обіг готівки у транспорті.

Водночас, у керівництві підприємства зазначають, що економічно обґрунтований тариф є суттєво вищим за затверджений для населення.

За підрахунками фахівців, ще за підсумками 2025 року реальна собівартість однієї поїздки мала б становити близько 22 гривень. Однак уже у першому кварталі 2026 року цей показник зріс до 26 гривень 35 копійок.

Зростання витрат пов’язують із підвищенням цін на електроенергію, технічне обслуговування рухомого складу та інші складові роботи транспорту.

Попри це, остаточний тариф для пасажирів залишили на рівні 15 гривень. Як пояснюють у комунальному підприємстві, утримати нижчу ціну вдалося завдяки внутрішній оптимізації витрат та підтримці з міського бюджету.

Це дозволяє частково компенсувати різницю між реальною собівартістю та оплатою, яку здійснюють пасажири.

