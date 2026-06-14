Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну ситуацію у сфері ЖКГ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області у Вознесенську стався після перегляду вартості вивезення та захоронення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Місцева рада вже дала сарт новим розрахункам. Комунальне підприємство, що відповідає за санітарне очищення, пояснює зміни стрімким збільшенням витрат. Серед основних причин — дорожче паливо, вища мінімальна зарплата, податки, електроенергія та технічне обслуговування спецтранспорту.

За попередніми оцінками, коригування становило приблизно 55%. Колишня фінансова модель, як зазначають фахівці, більше не компенсувала фактичних витрат підприємства, через що система працювала зі збитками.

Для населення встановлено нові нарахування у межах від 88,25 до 111,50 грн. щомісяця з однієї особи. Бюджетним установам встановлено тариф 410,54 грн за кубометр, а іншим споживачам — 522,57 грн. Поховання сміття коштує окремо 80,70 грн.

У той же час підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну ситуацію у сфері ЖКГ, де підприємства по всій країні переглядають розрахунки через зростання собівартості послуг.

Остаточне рішення про нові тарифи буде ухвалено після завершення громадського обговорення та розгляду всіх поданих пропозицій.

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