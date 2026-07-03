Подорожчання проїзду в Чернівцях впливає насамперед на автобусний сегмент для однієї з категорій.

Подорожчання проїзду в Чернівцях з 1 липня фіксується в частині міських автобусних перевезень для учнів на період літнього сезону, що триватиме до початку осені, передає видання Politeka.

У Чернівцях встановили нові умови оплати для школярів та студентів у громадському транспорті на час канікул. Вартість поїздки в автобусах для учнів становитиме 20 гривень у період з 1 липня до 1 вересня.

КП «Чернівецьке тролейбусне управління» повідомило, що під час літніх канікул учні можуть безоплатно користуватися тролейбусами за умови валідації учнівської транспортної картки. Такий режим діятиме протягом усього літнього періоду.

Для студентів передбачені окремі правила оплати. У тролейбусах вони сплачуватимуть повну вартість квитка — 16 гривень, тоді як у автобусах тариф становитиме 20 гривень.

Представники комунального підприємства наголошують, що система оплати для молоді залишається диференційованою залежно від виду транспорту та наявності електронних карток.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Чернівцях впливає насамперед на автобусний сегмент для учнівської категорії, тоді як тролейбусні перевезення для школярів зберігають безкоштовний режим.

Оновлені умови діятимуть до 1 вересня 2026 року та стосуватимуться всіх міських автобусних маршрутів, де користуються учнівськими пільгами.

Крім того, подорожчання в Чернівецькій області також торкнулося комунальних послуг.

Для населення кубометр водопостачання коштуватиме 64,57 грн. Для бюджетних установ тариф встановлено на рівні 67,64 грн, а для інших категорій споживачів — 79,94 грн.

Джерело: acc.cv

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