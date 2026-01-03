Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області має на меті привести розрахунки у відповідність до фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності у Мені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева рада оприлюднила деталі нових ставок для КП «Менакомунпослуга». Зокрема, плата за вивезення побутових відходів для приватного сектору становитиме 37,50 грн на одного мешканця щомісяця, а для багатоквартирних будинків — 36,55 грн.

У виконкомі пояснюють, що підвищення тарифів економічно обґрунтоване та необхідне для стабільної роботи підприємства. Завдяки цьому вдасться забезпечити регулярний вивіз сміття та підтримку належного рівня обслуговування громадян.

На останньому засіданні також погодили виплати в рамках державної програми «єВідновлення». Так, один із постраждалих мешканців Мени отримає 30 580 грн на ремонт квартири, пошкодженої внаслідок воєнних дій.

Фахівці радять місцевим громадянам слідкувати за офіційними повідомленнями та своєчасно сплачувати рахунки, аби уникнути проблем і забезпечити безперебійне функціонування комунальних служб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області має на меті привести розрахунки у відповідність до фактичних витрат та гарантувати ефективну роботу систем збору й утилізації сміття.

Крім того, в Чернігівській області пенсіонери можуть влаштуватися на роботу. Варто зауважити, що місцеві роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, бонуси та гнучкий графік, що дозволяє поєднувати працю з особистими справами. ожен зацікавлений може обрати вакансію відповідно до власних здібностей і графіку, почавши працювати вже найближчим часом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.