Робота для пенсіонерів у Чернігівській області дозволяє людям старшого віку залишатися активними, отримувати стабільний дохід і відчувати себе корисними, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua опубліковані актуальні вакансії, які охоплюють виробництво, фермерські підприємства та сервісні послуги.

Серед пропозицій — водій навантажувача або штабелеукладача у великому розподільчому центрі критичної інфраструктури. Зарплата коливається від 36 033 до 42 438 грн. Від кандидатів очікують досвід роботи від одного року та вміння керувати штабелером на висоті 10–12 м. Компанія гарантує своєчасну оплату, харчування, корпоративний транспорт, а за потреби — проживання, оплачувані відпустки та лікарняні.

Ще одна вакансія — робота на фермі великої рогатої худоби у товаристві Ім. Шевченка. Заробітна плата складає від 20 000 до 30 000 грн. Місце роботи розташоване у селі Великий Зліїв. Працівники отримують офіційне оформлення, проживання, харчування та вахтовий графік. Основні обов’язки включають догляд за тваринами, годування та контроль стану худоби. Досвід вітається, але не є обов’язковим.

Ще одна пропозиція для людей пенсійного віку — слюсар-електрик із зарплатою від 17 000 до 22 000 грн. Вакансія передбачає гнучкий графік, дружній колектив і можливість навчання на робочому місці. Освіта та попередній досвід не є обов’язковими, що дає змогу освоїти професію під наглядом колег.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Чернігівській області пропонує різноманітні варіанти зайнятості, які дозволяють підтримувати фінансову стабільність та залишатися активними в суспільному житті.

