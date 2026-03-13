Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадили на одній із вулиць міста у зв’язку з проведенням масштабного капітального ремонту.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях стосуються вулиці Фучика, де тривають роботи з капітального оновлення дорожнього покриття вартістю 32 мільйони гривень, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення міститься у розпорядженні міського голови Романа Клічука, оприлюдненому на сайті Чернівецької міської ради.

Згідно з документом, рух транспорту цією ділянкою повністю перекрито на період з 12 березня до 12 квітня. Таким чином обмеження в Чернівцях триватимуть протягом місяця.

Наразі відповідальні служби мають підготувати схему об’їзду перекритої ділянки та погодити її з патрульною поліцією.

Після цього на маршрутах встановлять необхідні дорожні знаки, щоб водії могли безпечно орієнтуватися у зміненій організації руху. Міська влада наголошує, що такі заходи є необхідними для забезпечення безпечного виконання ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані з масштабним оновленням вулиці Фучика, яка входить до переліку об’єктів капітального ремонту цього року.

Мешканці цієї вулиці раніше розповідали журналістам, що востаннє її ремонтували понад 20 років тому, і дорожнє покриття перебувало у незадовільному стані.

Після завершення робіт проїзд на цій вулиці планують організувати в односторонньому форматі, за винятком невеликої ділянки довжиною близько 50 метрів між вулицями Козачука та Кобилиці.

У межах проєкту передбачено вкладання бруківки, яку раніше демонтували з інших міських вулиць і зберегли для повторного використання.

Також на перехрестях мають облаштувати так звані антикишені, а місця для паркування розмістять на ділянці з одностороннім рухом. Окремо заплановано зміну розташування ліній електроопор і зелених насаджень відповідно до нової схеми благоустрою.

