Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві не відбувалося з 2022 року.

Для Полтави переглянуто розрахунки вартості водопостачання та водовідведення і вирішіли затвердити підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.net.

За затвердженими розрахунками, один кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 39 гривень без ПДВ. Для водовідведення визначили показник у 30,76 гривні без податку. Для населення після нарахування ПДВ загальна вартість двох послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр.

Перегляд економічних показників пов'язують передусім із тим, що чинні розцінки залишалися без змін із 2022 року. За цей час структура витрат підприємства істотно змінилася, тому попередній рівень оплати перестав відповідати фактичній собівартості послуг.

Серед факторів, які найбільше вплинули на підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві, називають подорожчання електроенергії та пального. Зросли також витрати на заробітні плати, придбання матеріалів, технічне обслуговування й ремонт обладнання. Додатковою проблемою стало зменшення обсягів споживання води.

Рішення щодо нових показників депутати підтримали більшістю голосів. Водночас під час засідання пролунала пропозиція опрацювати механізми фінансової підтримки для громадян, які можуть найбільше відчути збільшення витрат. Відповідні рекомендації адресували Полтавській обласній військовій адміністрації та органам місцевого самоврядування.

Водночас нові цифри ще не означають негайної зміни сум у платіжках. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зазначив, що розрахунки має погодити НКРЕКП. Застосовувати затверджені показники можна буде після завершення передбаченої законодавством процедури.

У самому «Полтававодоканалі» наголошують, що тривале збереження тарифів, які не відповідають реальним витратам, створює ризики для роботи підприємства. Зокрема, це може позначитися на проведенні планових ремонтів, роботі аварійних бригад та утриманні міської водопровідної інфраструктури.

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