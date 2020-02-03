Украинский боксер Александр Гвоздик высказался по поводу военных действий в Украине

В интервью Tribuna.com украинец попытался объяснить, почему, по его мнению, началась война на Донбассе и кто является виновником, а также поделился мыслями по поводу Крыма и отношений с Россией.

«Я думаю, что проблема в головах у людей. Война — это все равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то.

Но сегодня это все бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы.

Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, президенту (ред. - экс-президенту Украины Петру Порошенко) нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.

Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - заявил украинский боксер.

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы когда-нибудь принять участие в поединке на территории России.

«Раньше, например, к Александру Усику возникали у некоторых вопросы. Так вот, для тех, кто считает Россию «врагом» и «захватчиком»: в таком случае человек поехал в тыл «врага», на глазах у тысяч «врагов» поразил их солдата. «Враги» послушали украинский гимн, что в этом плохого?» — заявил Александр, передает слова боксера портал Трибуна.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.