Украинский боксер Александр Усик признался, что предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов

Ою этом он рассказал в интервью Эхо Киева.

"Я часто общаюсь с Блаженнейшим Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет. Я спросил: "Блаженнейший, если мне не нравится какой-то депутат, который бубнит на меня, можно ему врезать?". Он говорит: "Сашенька, можно. Но только чтобы кости не ломать". То есть, чтобы сильное увечье не нанести. А так – чтобы взбудоражить: "Эй, дружище, ты на земле. Остановись", - заявил Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что думает об аннексии Крыма.

"Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо", - рассказывает Усик.

Боксер заявил, что "мы кинули своих граждан на произвол судьбы".

"Знаете, что еще мы сделали? Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Кричим: «Территория! Чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – вот и есть Крым». На Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: «Территория, территория, территория». Хорошо, а люди? Это не самое ценное?

Вот представляете, чтобы полтора миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого. В том же Донецке, в том же Луганске. Я переживаю за людей, я реально об этом думаю иногда. Думаю о том, как они там", - резюмировал Усик.

Напомним, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Как сообщала Politeka, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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